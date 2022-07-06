كشف المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق ضمك، أنه كان قريبًا من تدريب الأهلي في موسم 2021/ 2022.

وقال المدرب الجزائري عبر إحدى المساحات في “تويتر”: “كنت قريب من تدريب الراقي بالموسم المنصرم، لكن موسى المحياني رفض وجودي”.

ابن زكري يتحدث عن كواليس رفض تدريبه للراقي:

وتابع: “كنت سأنقذ الراقي من الهبوط، على الأقل كنت سأقوم بإيصالهم للمركز السادس في جدول الترتيب”.

وأضاف: “الله أعلم، إذا ما كنت سأقبل تدريب الراقي مجددًا أم لا”.

يذكر أن نور الدين بن زكري كان سبق له تدريب ناديي الفيحاء وضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان تواجد المدرب البلجيكي هاسي في قيادة الراقي لفترة طويلة، ساهم في هبوط الفريق لدوري يلو بسبب النتائج السلبية التي حققها الراقي في أول جولات دوري المحترفين لموسم 2021/ 2022.