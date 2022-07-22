وصل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو إلى جدة، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

Nuno has arrived !

Welcome to Jeddah 📍🤩 pic.twitter.com/FVffdmM24O — Ittihad Club (@ittihad_en) July 22, 2022

نونو سانتو يصل جدة ويبدأ مشواره

وكان في استقبال نونو سانتو، مدير الفريق الأول لكرة القدم، مشعل السعيد، وإداري الفريق، مروان مهدي، وسط حضور الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية وبدا سعيدًا من الاستقبال.

ووجه نونو سانتو في مقطع فيديو عبر حساب النادي على “تويتر” رسالة إلى جماهير الاتحاد فور وصوله إلى جدة، وقال: “أهلًا، للتو وصلت إلى جدة، جاهز لبداية العمل والتحضير مع فريقنا الرائع.. أراكم قريبًا”.

ومن المقرر أن يتواجد نونو سانتو في مقر نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، من أجل الاجتماع بالأجهزة الإدارية والطبية قبل انطلاق البرنامج التحضيري للموسم المقبل.

الاستعداد للموسم الجديد في النمسا

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، يوم 23 يوليو، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعمل الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.