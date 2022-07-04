وجه المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد التعاقد على تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

نونو سانتو يوجه رسالة للجماهير:

وقال نونو سانتو في مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إنه لشرف لي الانضمام إلى أعظم نادي في السعودية الاتحاد.. أراكم قريبًا”.

وكان نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أعلن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024.

رحيل كوزمين كونترا:

وجاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، بعد إعلان نادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، عن رحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.