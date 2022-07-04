أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

نونو سانتو يقود الاتحاد:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع نونو سانتو على عقود تدريب الفريق، مساء اليوم الاثنين، حيث سيقود العميد لمدة موسمين حتى عام 2024.

وتمت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والمدير التنفيذي للفريق الأول، حامد البلوي.

وفي السياق ذاته، أكد الحائلي بأن التعاقد مع نونو سانتو جاء نظير مسيرته التدريبية المميزة، وخبرته العريضة التي تمنى أن تسهم في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لحصد البطولات وإسعاد جماهيره.

رحيل كوزمين كونترا:

وجاء التعاقد مع نونو سانتو، بعد إعلان نادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، عن رحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.