يستعد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الخميس، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

نونو سانتو يصل جدة

ومن المقرر أن يصل نونو سانتو اليوم إلى جدة، لبدء مهمته رسميًا مع الاتحاد، حيث بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم إجراء الفحوصات الطبية بالأمس.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد نجحت في الحصول على توقيع نونو سانتو لمدة موسمين، نظرًا لخبراته الكبيرة، وسط طموحات بالعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

الاستعداد للموسم الجديد في النمسا

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، يوم 23 يوليو، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعمل الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.