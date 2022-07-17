تسببت المادة رقم 29 في لائحة مركز التحكيم الرياضي السعودي في إثارة الجدل بعد تداول شائعات عن تعديلها بعدما تقدم الهلال باستئافه حول القرارات الصادرة على قضية محمد كنو وتوقيعه لنادي النصر.

المادة رقم 29 لم تتغير

وقال القانوني يعقوب المطير عبر حسابه في “تويتر” : ” ما يُشاع بأن اللائحة أو النص القانوني في المادة ٢٩ من القواعد الاجرائية لـ مركز التحكيم، قد تغيرت او تم تعديلها مؤخراً فهذا “غير صحيح”

وأضاف المطير: “بينما آخر تحديث وتعديل كان في تاريخ ٢-١٢-٢٠٢١م أي قبل بداية فترة التسجيل الثانية للموسم الماضي و قبل دخول اللاعب كنو للفترة الحرة من عقده”.

وكان الناقد الرياضي عبدالله البرقاوي نشر فيديو عبر حسابه في “تويتر” يفيد بأن نص المادة رقم 29 تم تغييره عمدًا بعد تقدم الهلال باستئنافه قائلًا: ” هل أُعلن عن إقرار التعديلات بشكل رسمي؟، أتمنى ذلك لأنه يُفترض إقرار أي تعديلات على لوائح أو قواعد أن تُعلن تفاصيلها للجميع”.

الهلال كان تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.