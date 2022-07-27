ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن صلاحية إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة وتحقيقها للمواصفات.

أفضل مياه شرب معبأة

وقالت الهيئة في ردها على استفسار بحسابها بموقع “تويتر”، إنه لا يُمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.

وأكدت عدم السماح ببيع مياه الشرب دون استيفاء تلك المتطلبات وذلك بهدف ضمان سلامتها.

تخضع للمواصفات

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طمأنت في وقت سابق المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.

وأوضحت الهيئة أن أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب تتمثل في: “الفلورايد، الأملاح الصلبة الذائبة TDS، البرومات، الرقم الهيدروجيني (PH)”. كما أكدت أن زجاجات مياه الشرب لا تمثل خطرًا على الصحة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المدلولات على العبوات الغذائية توضح مدى قابليتها لإعادة الاستخدام مرة أخرى.

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن صلاحية إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة وتحقيقها للمواصفات.