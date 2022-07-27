ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن صلاحية إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة وتحقيقها للمواصفات.
أفضل مياه شرب معبأة
وقالت الهيئة في ردها على استفسار بحسابها بموقع “تويتر”، إنه لا يُمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.
وأكدت عدم السماح ببيع مياه الشرب دون استيفاء تلك المتطلبات وذلك بهدف ضمان سلامتها.
تخضع للمواصفات
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طمأنت في وقت سابق المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.
ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن صلاحية إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة وتحقيقها للمواصفات.
اترك تعليقاً