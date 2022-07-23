تداولت أنباء في الساعات الأخيرة، عن قيام حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد بتغيير أقواله في قضية التسجيلات المسربة له مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه في سبتمبر الماضي، مما جعل حساب نواف الآسيوي في “تويتر” يذكر أن البلوي أقر بأن التسجيلات صحيحة وسُربت عبر صديق مشترك بين حمدالله والبلوي”.

البلوي لم يُغيّر أقواله!

الإعلامي عبدالعزيز المريسل قال عبر إحدى المساحات في “تويتر” اليوم السبت إن البلوي لم يُغير أقواله، مضيفًا أن لجنة الاحتراف، لم توجه أي سؤال إلى مسؤولي الاتحاد، في جلسة الاستماع، تتعلق بصحة التسجيلات، من عدمها.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول أمس الخميس، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث تواجد المدير التنفيذي بالعميد، حامد البلوي مع ذكر تقارير متداولة أنه غادر الجلسة قبل نهايتها بفترة قليلة.