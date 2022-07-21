تحاول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

إيقاف كنو ومنع الزعيم من التسجيل

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقرر الزعيم التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب يحل أزمة تعاقدات الهلال

وعلق القانوني عبدالله الشايع على هذه الأزمة، قائلًا: “هل يستطيع الهلال تسجيل لاعبين جدد؟.. الأمر يتوقف على قبول الهيئة بمركز التحكيم لطلب التدبير الوقتي بتعليق عقوبة المنع من التسجيل”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل سيقبل هذا الطلب؟.. فترة التسجيل (محددة المدة) وفواتها (به ضرر)، وإذا كان هناك احتمال بتأخر الحكم النهائي لما بعد نهاية فترة التسجيل فسوف يتم قبوله”.