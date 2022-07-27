أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية صدور قرار بمنع نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من تسجيل لاعبين جدد في الموسم الرياضي المقبل.

الاتحاد يستطيع تسجيل اللاعبين

وقال القانوني أحمد الشيخي: “هل سيستطيع الاتحاد تسجيل لاعبيه الجدد (في حالة تم منعه من التسجيل)؟.. نعم سيستطيع، وذلك بشرط استخراج “الكفاءة” (٤٢ مليونًا)”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الفيفا: إذا قُرر المنع خلال فترة تسجيل مفتوحة، يتمكن النادي من التسجيل وتبدأ العقوبة من الفترة التالية.. ولم نجد نصاً في لائحة الاحتراف يخالف ذلك”.

وفي السياق ذاته، شدد خبير اللوائح أحمد الأمير، على أن تسجيل اللاعبين الجدد يتوقف على اشتراطات عديدة، ومن أبرزها التفاوض والتوقيع قبل صدور القرار أو بدء إجراءات التقاضي في القضية التي صدر بسببها قرار المنع، إلا أنه عادة ما يتم الأخذ بتاريخ صدور القرار وتاريخ التوقيع.

ترقب للقرار النهائي في أزمة حمدالله

وتوترت العلاقة بين النصر وعبدالرزاق حمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه أثناء سريان عقده، وتترقب الجماهير القرار.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرال، جلسة استماع مع حامد البلوي ومشعل السعيد بشأن هذه الأزمة، والتي أثبتت صحة التسجيلات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).