يُخيم الغموض على مصير المهاجم السوري عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

جدل بشأن مستقبل عمر السومة:

وأكد الحساب الرسمي لصحيفة الشبابية الورقية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع عمر السومة، من أجل الحصول على خدماته في الموسم الرياضي المقبل.

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر” مع هذا الخبر، وأكدوا أن عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وتمنوا حسم الصفقة رسميًّا، خاصة أن فرص بقائه في الأهلي صعبة بعد الهبوط.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.