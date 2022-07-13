تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بالتعاقد مع الأرجنتيني ماركوس روخو.

ماركوس روخو يتلقى عرضًا سعوديًا

وأكدت شبكة Tyc sport الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أن ماركوس روخو تلقى عرضًا من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ولفتت الشبكة الأرجنتينية إلى أن روخو لديه مشكلة مع إدارة نادي بوكا جونيورز، ما دفعه لطلب الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، ويملك عرضًا سعوديًا، بجانب اهتمام أندية برازيلية ومكسيكية بضمه.

وارتبط اسم النصر بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت تقارير أن الإدارة تُفضله على البلجيكي جايسون دينايير، وذلك لتعويض فونيس موري الذي يقترب من الرحيل.

مسيرة مميزة

ويملك ماركوس روخو صاحب الـ32 عامًا مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي من 2014 وحتى 2021، وانتقل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني في فبراير 2021، وينتهي عقده في يناير.

وعلى الصعيد الدولي، خاض روخو 61 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كأس العالم نسختي 2014 و2018.