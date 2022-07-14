يُسيطر الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري طارق حامد في الموسم الرياضي الجديد.

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

أنباء عن انضمام طارق حامد لبيراميدز

وتؤكد التقارير انضمام طارق حامد إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين مقابل 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مع إمكانية التجديد لعام آخر، إلا أن الصفقة تلقى رفضًا من المدرب الجديد نونو سانتو والجماهير.

وأثار رئيس نادي سموحة السابق، فرج عامر الجدل بشأن مستقبل اللاعب، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أخيرًا طارق حامد في بيراميدز، والإعلان غدًا”.

عدم العودة لنادي الزمالك

وفي السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، صعوبة عودته للزمالك، وقال: “حامد لن يقدم تنازلات للبقاء، وموقفه أصبح في انتظار إعلان نتائج التحقيق معه، خاصة أن علاقته تنتهي مع الزمالك بنهاية يوم 30 أغسطس المقبل”.