أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس أن عدد المكالمات المحلية في مكة والمشاعر المقدسة تجاوزت الـ 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

حجم استهلاك البيانات

وأوضحت أن حجم استهلاك البيانات بلغ 3.44 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.41 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وأفادت الهيئة بأن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات “832 ميجابايت / مشترك” متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / مشترك.

سرعات تحميل الإنترنت

كما أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 258.36 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي.