يترقب الجمهور السعودي معرفة أين سيذهب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما كشفت تقارير برتغالية ارتباط اسمه بالانتقال لأحد الأندية السعودية.

عرض 300 مليون يورو لـ كريستيانو رونالدو:

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد.

الإعلامي عبدالعزيز المريسل المقرب من النصر كشف عبر حسابه في “تويتر” عن الورقة الرابحة التي اعتمد عليها العالمي في مفاوضاته مع النجم البرتغالي قائلًا: “المفاوضات مع اللاعب كانت من فترة وليست وليدة اليوم، لأي ناد ما أدري”.

ورغم أنه لم يذكر النادي لكن العالمي هو من رغب في ضم رونالدو وفقًا لما ذكره موقع tunisienumerique أن نادي النصر هو من تقدم بعرض الـ 300 مليون يورو حيث سيكون العقد لمدة موسمين، بواقع راتب سنوي يبلغ 250 مليون يورو لمدة موسمين.