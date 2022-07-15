يترقب الجمهور السعودي معرفة أين سيذهب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما كشفت تقارير برتغالية ارتباط اسمه بالانتقال لأحد الأندية السعودية.
عرض 300 مليون يورو لـ كريستيانو رونالدو:
بجانب 30 مليون يورو انتقال لمانشستر يونايتد و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله.
النصر تفاوض مع اللاعب مبكرًا:
نادي النصر قد يستغل دخوله في مفاوضات مبكرة مع كريستيانو رونالدو لإقناعه بعرض مغري وأكبر من عرض الـ300 مليون يورو خاصة أن اللاعب البرتغالي أصبح يملك فكرة ومعرفة عن رغبة أصفر الرياض في ضمه.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في خبر حصري لها، أن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا تبلغ قيمته 280 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.
ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.
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