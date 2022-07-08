أصبح السباق لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحكومة وفي صفوف حزب المحافظين على أشده، وذلك عقب تقديم استقالته بعد سلسلة غير مسبوقة من الاستقالات بين وزرائه ونواب حزبه.

سباق قوي

وأفادت قناة “العربية”، بأن وزير الصحة السابق ساجيد جافيد سيقدم نفسه مرشحا لرئاسة الوزراء، وزير المالية السابق ريشي سوناك سيقدم نفسه مرشحاً لرئاسة الوزراء ورئاسة حزب المحافظين وأعلن النائب المحافظ توم توجيهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مساء الخميس ترشحه، ليصبح بذلك أول المسؤولين الذين يفصحون عن نيتهم خوض السباق.

استقالة جونسون

واستقال جونسون من منصبه كرئيس للوزراء بعد انسحاب جماعي لأعضاء البرلمان وعدد كبير من وزراء حكومته، ما حسم مصيره وعكس نهاية واحدة من أكثر الفترات إثارة للانقسام والاضطراب في السياسة البريطانية.

وذكر في كلمة أنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مشيرًا إلى أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة. ورأى “جونسون” أن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن.

مرشحون لخلافة جونسون

وهناك عدد من المرشحين لخلافته بحسب تقدير وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، هم وزيرة التجارة بيني موردونت حيث يُنظر إليها في الحزب على أنها تتمتع بثقة قوية، ووزير المالية ريشي سوناك، الذي كان أول من استقال من حكومة بوريس جونسون.

كما تتضمن القائمة، ليز تروس وزيرة الخارجية، ويصفها البعض بأنها السيدة الحديدية الجديدة أي خليفة مارجريت تاتشر، ووزير الدفاع بن والاس والذي نال الثناء من النواب لتعامله بهدوء تحت الضغط والتعامل مع الأزمة الأوكرانية، فضلا عن وزير الصحة المستقيل ساجيد جافيد.