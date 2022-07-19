قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن السعودية ملاذ آمن لكافة المستثمرين من فترات الركود العالمي والتباطؤ الاقتصادي، وذلك في معرض حديثه في مقابلة مطولة مع تلفزيون بلومبرغ في أهم الملفات التي تخص المملكة مثل الطاقة المتجددة وأوبك+ والدبلوماسية الخارجية.

وقال: أعتقد أن هناك مخاوف مشروعة بشأن الركود العالمي، لقد رأينا المؤشرات الرئيسية لذلك بالفعل مع ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، لذا نعم، هذا هو مصدر قلق عالمي.

السعودية ملاذ آمن

وتابع: وسط هذا القلق العالمي من حدوث الركود وفترات التباطؤ الاقتصادي، يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة، وستكون المملكة واحدة من تلك الملاذات الآمنة؛ لأن لدينا مرونة كبيرة في الاقتصاد، وبالتالي نكون قادرين على تحمل الصدمات العالمية مثلما حدث في فترة وباء كورونا والصراع الدولي.

وأضاف: تمنح القيادة السعودية الحكيمة والثقة التي اكتسبناها خلال فترات الاضطراب في السنوات القليلة الماضية، المستثمرين خيار الثقة في بلدنا الآمن للاستثمار.

وأردف: نرحب دائمًا بالمستثمرين الذين لديهم رؤية طويلة المدى ويتمتعون باستراتيجية حكيمة تنظر إلى مظاهر التنويع وتبحث عن الاستثمار بجانب أيضًا مصالحنا الوطنية.

واختتم وزير الاستثمار حديثه قائلًا: ستحقق السعودية خلال السنوات المقبلة مكاسب جيدة بدلًا من التراجع، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم فترات التباطؤ والركود.