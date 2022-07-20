حرص وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الترحيب بالمشاركة في كأس العرب للشباب 2022.

وزير الرياضة يرحب المنتخبات المشاركة

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يسرني الترحيب بجميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب للشباب تحت 20 سنة بمنطقة عسير، مع خالص الأمنيات بالتوفيق للجميع”.

وتُقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة في السعودية بداية من اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبلة، بمشاركة 18 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يفتتح كأس العرب أمام موريتانيا

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة مساء اليوم، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.

ويدخل الأخضر، بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، أملًا في الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب التالي على التوالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).