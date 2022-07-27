أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس وفقًا للتفاصيل والشروط أدناه:
المسميات الوظيفية:
1- ضابط تكنولوجيا المعلومات Sr. IT Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
- خبرة 2+ سنوات خبرة
2- ضابط توعية وعلاقات عامة Sr. Awareness & PR Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
- خبرة +2 سنوات
3- مسؤول التوعية والعلاقات العامة Awareness & PR Officer
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
- خبرة 0-1 سنة خبرة
4- مدير المشتريات Procurement Manager
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يفضل درجة الماجستير.
- خبرة +8 سنوات خبرة في المشتريات
5- اخصائي مشروع مبادرات Initiatives Project Specialist
متطلبات ومؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية.
- الخبرة 4+ سنوات من الخبرة العملية في مجال كفاءة الطاقة أو مجالات مماثلة.
متطلبات عامة للوظائف:
- طلاقة في اللغة الإنجليزية
- مهارات العمل الجماعي.
- مهارات التواصل.
- مهارات التخطيط والتنظيم.
- مهارات حل المشاكل.
- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).
رابط التقديم: (اضغط هنا)
اترك تعليقاً