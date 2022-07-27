أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبر حسابه الرسمي في (لينكدإن)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس وفقًا للتفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- ضابط تكنولوجيا المعلومات Sr. IT Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

خبرة 2+ سنوات خبرة

2- ضابط توعية وعلاقات عامة Sr. Awareness & PR Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها

خبرة +2 سنوات

3- مسؤول التوعية والعلاقات العامة Awareness & PR Officer

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها

خبرة 0-1 سنة خبرة

4- مدير المشتريات Procurement Manager

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يفضل درجة الماجستير.

خبرة +8 سنوات خبرة في المشتريات

5- اخصائي مشروع مبادرات Initiatives Project Specialist

متطلبات ومؤهلات الوظيفة:

درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية.

الخبرة 4+ سنوات من الخبرة العملية في مجال كفاءة الطاقة أو مجالات مماثلة.

متطلبات عامة للوظائف:



طلاقة في اللغة الإنجليزية

مهارات العمل الجماعي.

مهارات التواصل.

مهارات التخطيط والتنظيم.

مهارات حل المشاكل.

القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

رابط التقديم: (اضغط هنا)