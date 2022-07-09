توفي شاب مصري اليوم السبت، بعدما سقط عليه عجل أضحية وهو يسير في الشارع.

تفاصيل الواقعة:

وتعود التفاصيل إلى أن طالبًا يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي مصرعه في محافظة بني سويف، بصعيد مصر اليوم السبت في أول أيام عيد الأضحى؛ حيث سقط عليه “عجل أضحية” من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى؛ وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف جثة “محمود أ.ح” 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

تحريات أولية:

وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه “عجل أضحية” من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهله إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.