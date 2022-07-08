أفادت وسائل إعلام عالمية، في نبأ عاجل لها، بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي متأثراً بإصابته عقب إطلاق النار عليه.

وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، تعرض لإصابة من قبل مهاجم أطلق النار عليه خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وأفادت قناة العربية أن رئيس الوزراء الياباني السابق نقل جوا إلى المستشفى لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء اليابان نُقل إلى المستشفى فاقداً للوعي وهو ينزف، بعدما سقط أرضاً خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا، أما الشرطة اليابانية فقالت، إن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق كان عبر بندقية ومن الخلف.

ووثقت صور، لحظة محاولة اغتيال شينزو آبي وإصابته بالرصاص، ولحظة اعتقال المنفذ.

تفاصيل اغتيال شينزو آبي

وأفادت وكالة “كيودو” للأنباء بأن شينزو آبي فقد الوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل. فيما ذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شينزو آبي ربما يكون قد أصيب بالرصاص، مشيرة إلى سماع ما بدا وكأنه بندقية تنفجر. وأوضحت القناة الإخبارية اليابانية، أن المسؤول السابق ينزف.