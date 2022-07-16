أعرب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أمله أن تكون قمة جدة بداية انطلاقة جديدة نحو معالجة أزمات المنطقة، داعيًا إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لجعل المنطقة آمنة.

وأضاف ولي عهد الكويت في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية، “تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق”، لافتا إلى أن العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة.

وأشار إلى أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في ظل مواجهة المنطقة تحديات واسعة، تتطلب من الجميع المزيد من التنسيق والتشاور والتعاون.

تعزيز العلاقات مع أمريكا

وأشار إلى أنه يتم متابعة مستويات التعاون الخليجي الأمريكي المتنامي، لافتا إلى أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية، مؤكدًا دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإيجاد حل سياسي، فضلا عن دعم مبدأ احترام سيادة الدول على أراضيها واستقلالها.