التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، رئيس اتحاد شرق آسيا دو تشاو ساي، في العاصمة اليابانية طوكيو التي تشهد ختام بطولة اتحاد شرق آسيا للعبة.

ياسر المسحل يلتقي عددًا من المسؤولين

وبحث ياسر المسحل مع دو تشاو ساو خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الكروي في الفترة المقبلة وخلق مساحات للاتفاقيات المشتركة، بما يخدم كرة القدم في المملكة والصين ويساهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.

كما التقى المسحل مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، وتم بحث تطوير العلاقات بين الاتحادين السعودي والياباني، والاستفادة من البرامج التطويرية المشتركة وكذلك تبادل الزيارات للكفاءات الفنية والإدارية.

وفي السياق ذاته، التقى ياسر المسحل مع رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي الدكتور تشونغ مونغ جون حيث بحثا سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والكوري الجنوبي وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية في آسيا.

بطولة اتحاد شرق آسيا

وتأتي إقامة منافسات بطولة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس اتحاد شرق آسيا.