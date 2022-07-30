لم يحسم النادي الأهلي مصير مهاجمه السوري المخضرم عمر السومة، بعد هبوط الفريق لدوري يلو عقب نهاية موسم 2021/ 2022.

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وحتى الآن يُفكر السومة في الرحيل ولا يرغب في التأكيد على بقائه كما فعل هيثم عسيري وزياد الجهني وعبدالباسط هندي عن طريق تجديد العقد.

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اللاعب السوري عمر السومة مُرشح للانضمام إلى نادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري في حال غادر الأهلي، كذلك مُرشح للانتقال لنادي الجزيرة الإماراتي، وسيتجه السومة للرحيل كونه يريد خوض تجربة احترافية جديدة قبل الاعتزال.

وكان السومة انضم إلى النادي الأهلي في 2014 قادمًا من القادسية الكويتي ومحققًا لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في موسم 2015/ 2016.

بديل عمر السومة في الأهلي:

ويفكر الراقي في ضم اللاعب المصري أحمد حسن ”كوكا” صاحب الـ29 سنة ومهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني كبديل للسومة.

المهاجم المصري لعب في صفوف نادي قونيا سبور التركي بالموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي أوليمبياكوس وتألق بشكل كبير مما دفع الراقي للتفكير في التعاقد معه.

ونجح كوكا في تسجيل أكثر من 100 هدف في مسيرته الاحترافية في أوروبا بواقع 106 أهداف في 332 مباراة رسمية في الدوريات التركية واليونانية والبرتغالية على مدار مشواره.

كذلك يملك كوكا القدرة على تحمل الضغوطات الجماهيرية كونه كان ناشئًا في الأهلي المصري وهو ناد ذات شعبية جماهيرية كبيرة ولعبه أيضًا في صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة في البرتغال.