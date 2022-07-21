يستعد السائق السعودي وحامل لقب كأس العالم، يزيد الراجحي للمشاركة في باها آراغون، رابع جولات كأس العالم للراليات “كروس كانتري باها” من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA لموسم 2022، والتي ستُقام خلال الفترة من 22 وحتى 24 يوليو.

تفاصيل السباق

ويُكمل يزيد الراجحي مشواره للدفاع عن لقبه لخوض غمار النسخة الـ38 من باها آراغون الإسباني، رابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها بصحبة ملاحه الإيرلندي مايكل اور على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وسيقام الباها في مقاطعة تيرويل الريفية التي تقع ضمن حدود منطقة آراغون على مرحلتين من دون مرحلة تأهيلية وذلك بمسافة إجمالية تبلغ 595,00 كيلومتراً عبر مسارات تقنية حصوية خادعة تتسم بالسرعة وتحت درجات الحرارة المرتفعة.

وستنطلق المرحلة الأولى بمرحلتين انتقائيتين في يوم السبت بمسافة إجمالية 435,00 كيلومتراً، وفي يوم الأحد، ستشهد المدينة ختام الباها بالمرحلة الثانية والأخيرة بمسافة 160.00 كيلومتراً فقط.

يزيد الراجحي يحلم بتحقيق اللقب الثاني

ويطمح يزيد الراجحي في تحقيق فوزه الثاني لهذا الموسم في باها آراغون بعد فوزه في باها إيطاليا قبل أسبوعين، وستكون هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها البطل السعودي في الباها الإسباني على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تجهيز فريق “اوفردرايف” للسباقات حيث تعود مشاركته الأولى في عام 2014.

ووجه يزيد الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وعلق الراجحي قائلًا: “أتطلع لخوض سباق باها آراغون نهاية الأسبوع، ستكون مشاركتي الثالثة في مسيرتي ضمن راليات الباها، ففي العام الماضي كنت أتنافس هنا للنيل بلقب كأس العالم. واليوم، أتنافس للدفاع عن لقبي بعد أن حققته الموسم الماضي. إنه شعور رائع أن تكون حامل لقب الكأس وان تبذل قصارى جهدك للدفاع عنه”.

وتابع يزيد الراجحي: “كان عام ٢٠١٤ أول مرة أشارك فيها في باها آراغون، أحب هذا النوع من الراليات فهي من الراليات الكلاسيكية المعروفة والتي تقام في اسبانيا منذ عام ١٩٨٣، سعيد لدعم هذا الرالي والمنافسة على أرضها بين جماهير الإسبان الغفيرة التي تحب وتشجع هذه الرياضة بشكل كبير”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “بالطبع، أترقب خوض منافسة شرسة وتحدي قوي في الاراضي الإسبانية خصوصاً تحت ظل موجة الحر التي تضرب أوروبا هذا العام، على أية حال، أتمنى السلامة للجميع. نحن على أتم الاستعداد لخوض هذه التجربة المثيرة في إقليم آراغون، جاهزون لتحقيق الفوز، سنبذل قصارى جهدنا بوضع الاستراتيجية والتخطيط المناسبين سألين الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.