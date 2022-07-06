تسعى إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع نجم يوفنتوس السابق، الأرجنتيني باولو ديبالا لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

يونايتد يسعى لضم ديبالا

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن مانشستر يونايتد بدأ يبحث عن بديل لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تقدم بطلب للرحيل، والانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ودخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد في محادثات مع ممثلي النجم الأرجنتيني، من أجل التعرف على موقفه بشأن الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ديبالا، في صيف 2019، عندما رحل روميلو لوكاكو إلى صفوف إنتر ميلان أول مرة، إلا أن المهاجم الأرجنتيني رفض وقرر البقاء في يوفنتوس.

وانتهى عقد الأرجنتيني مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يعلن البيانكونيري رحيله مجانًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، ولكن تراجع الأخير عن الصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رونالدو يسعى للرحيل

وغاب كريستيانو رونالدو عن انطلاقة البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، والذي بدأ قبل يومين، ولم يشارك في أي جلسة تدريبية حتى الآن.