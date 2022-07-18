أبدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامها بالتعاقد مع نجم فريق تشيلسي، المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يونايتد يسعى لحسم صفقة حكيم زياش:

وأشار موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، إلى أن نادي مانشستر يونايتد دخل بقوة في صفقة التعاقد مع حكيم زياش، بناء على طلب المدير الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج.

وتابع الموقع الإيطالي: “المدرب الهولندي يعرف زياش جيدًا منذ فترته في أياكس، ويأمل تعزيز خط الوسط الهجومي لمانشستر بلاعب بمثل خصائص حكيم، لكنه سيواجه منافسة قوية من ميلان لضم النجم المغربي”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن زياش خرج من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل خاصة مع التعاقد مع رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.

ميلان يسعى لضم اللاعب:

وارتبط اسم حكيم زياش بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هذا الصيف، وسط اهتمام من نادي ميلان بالتعاقد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).