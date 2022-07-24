وثقت مقطع فيديو متداول، سقوط أمطار رعدية على جازان، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

أمطار الخير تهطل على محافظة صبيا

تصوير المُطارِد : جبران حنتول#أمطار_جازان #منخفض_الهدير pic.twitter.com/FN7FinQLSz — مطاردي العواصف والأمطار 🌪️🌧️ (@Mtardy_storms) July 24, 2022

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار متوسطة بأحد شوارع محافظة صبيا بمنطقة جازان.

تنبيه باستمرار الرياح والأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها السبت، باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وسقوط الأمطار على منطقة جازان.

سقوط أمطار متوسطة وغزيرة

كما أصدر المركز تنبيهًا اليوم الأحد، باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط نشاط الأتربة المثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، والسيول، مع يؤثر على انعدام الرؤية.

وأوضح التقرير أن التنبيه يشمل كلاًّ من الدرب وبيش، وجازان وفرسان، حيث يبدأ الإنذار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.