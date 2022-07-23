أعلن مجلس إدارة نادي الباطن، برئاسة ناصر الهويدي، مساء اليوم الأحد، عن دعوته رسميًّا لعقد الجمعية العمومية العادية.

تفاصيل عمومية نادي الباطن:

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماد الإدارة العامة لشؤون الأندية في وزارة الرياضة موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

ولفت النادي إلى أن الجمعية العمومية، ستكون الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس المقبل، وسيتم لاحقًا عرض بنود جدول أعمال الاجتماع والتقرير السنوي.

الاستعداد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق السماوي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل بمعسكر خارج في تركيا، حيث سيخوض مواجهتين وديتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، ليضمن البقاء وسط الكبار للموسم الثالث تواليًا.