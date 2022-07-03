أكد المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، أن خطوات اتخاذ قرار القرض السكني تعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين، ولكن للإقدام على هذه الخطوة لابد من التأني.

ولفت الصحن، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، إلى أن المطلوب من الشخص بالدرجة الأولى هو التأكد من أن وضعه وإمكانياته المادية متوافقة مع الإقدام على هذه الخطوة؛ لأن اتخاذ قرار القرض السكني مهم جدًّا لكل رب أسرة ولكل شخص يرغب في الاستقرار بمسكن على المدى البعيد.

استقطاع الأقساط البنكية:

وأكد أنه من أهم الأمور التي تؤثر على كثير من أصحاب الدخل المتوسط والأقل من المتوسط، هو قضية استقطاع الأقساط البنكية من الراتب وبما يشكل اليوم حوالي من 60 إلى 65%، وهو جهد مالي ليس بالقليل، هذا إلى جانب أن الإجازات تستقطع اليوم حوالي من 30 إلى 35%، ما يعني أنه هناك أعباء إضافية سيعاني منها الشخص خلال الشهر.

3 خطوات:

وتابع المتخصص أنه على الشخص إذا أراد اتخاذ قرار القرض السكني أن يكون ذلك عبر خطوات وهي ألا يشتري المسكن الذي سوف يعيش فيه على المدى البعيد مباشرة، وثانيًا عليه أن ينتقل من وضعه كمستأجر إلى وضعه كمشترٍ لنفس الوحدة التي يسكنها، وثالثًا أن يشتري ما يعرف بـ البيت المرحلي وأن يتدرج من شقة إلى دوبلكس إلى فيلا وهكذا.