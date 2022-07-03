أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، ضرورة التزام الحجاج بأخذ 3 لقاحات مهمة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. فهد الزامل: يجب على الحاج أخذ لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وكورونا #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/B6jvT9hqKn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2022

اللقاحات المهم أخذها قبل الحج

وقال الزامل في تصريحات لبرنامج “120”، المذاع على قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات الثلاثة التي لا جدال فيها ويجب أن يأخذها الحاج قبل الذهاب للمناسك، هي كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن هذه الأمراض طبيعتها غريبة جدًا، وتنتقل كالنار في الهشيم، كما لا يمكن السيطرة عليها إذا انتشرت بين الحجاج أو في المخيمات.

وأكد أنه يراعى النظر للفيروسات التي تسبب أوبئة، لذا طلبت وزارتا الحج والصحة أن يكون أخذ اللقاح إلزاميًا للموافقة على طلب الحج.

شروط التطعيمات

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أكدت أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطًا ساريًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

كما أوضحت وزارة الصحة إنه يراعى أخذ تطعيم الحمى الشوكية، لمن لم يتلقوا هذا التطعيم خلال السنوات الـ5 الماضية، وذلك خلال 10 أيام على الأقل قبل الذهاب للحج.

وأضافت الوزارة أنه يراعي أيضًا أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوه، وذلك قبل الذهاب للحج بـ10 أيام على الأقل.