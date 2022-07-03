يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مرحلة جديدة مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز في الموسم المقبل.

نونو سانتو يقود العميد لموسمين

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الحصول على توقيع نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، أملًا في الاستفادة من خبراته الكبيرة والعودة إلى منصات التتويج.

مدربو الاتحاد البرتغاليين

ويُعد نونو سانتو ثالث مدير فني برتغالي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث كانت البداية مع مانويل جوزيه الذي بدأ مسيرته مع العميد بشكل مميز، قبل أن يستقيل لتراجع النتائج.

وقاد مانويل جوزيه تدريب العميد خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2010، وبدأ مشواره بتحقيق 7 انتصارات متتالية، كما قدم الفريق أداء مميزًا، ولكنه سقط في فخ التعادل 8 مواجهات بالدوري السعودي للمحترفين، ليرحل عن النمور.

وتعاقدت الإدارة الاتحادية مع مواطنه توني أوليفيرا ليقود الفريق الأول لكرة القدم بعد أسبوع من رحيل مانويل جوزيه، وقاد العميد في 9 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، بجانب مواجهات دوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة العميد إقالة توني أوليفيرا بعد التعادل مع بونيودكور الأوزبكي، والتأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا، وقبل جولتين على نهاية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011.