تسعى إدارات الأندية في الاستعداد مبكرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدربون جدد بدوري المحترفين

وشهدت الفترة الأخيرة حسم الأندية لملف المدربين مبكرًا، من أجل الاتفاق مع الصفقات ووضع البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، حيث تستعد الفرق لخوض معسكرات خارجية ولعب وديات للتحضير فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.

وتعاقدت 9 أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع مدربين سبق لهم العمل بالمسابقة، ومن أبرزهم؛ ماريوس سوموديكا الذي سيقود الرائد، بعدما درب الشباب، إيمانويل بيدرو مع الخليج، وسبق وقاد التعاون والنصر.

وفضلت إدارات 3 أندية فقط في الاستعانة بمدربين يعملون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الفرنسي رودي جارسيا مع النصر، البرتغالي نونو سانتو مع الاتحاد، والإيطالي – البونسي برونو أكرابوفيتش مع الوحدة.

الهلال يحصد اللقب الثالث تواليًا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).