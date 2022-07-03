أصدرت وزارة الصحة عددًا من النصائح لمرضى السكري، لخفض نسب السكر في الدم.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر؛ عددًا من التعليمات يجب اتباعها قبل السفر، أهمها:

ـ مقابلة الطبيب الخاص لأخذ تقرير عن الحالة والاستشارة قبل السفر.

ـ زيارة اختصاصي التغذية لأخذ النظام الغذائي المناسب.

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ـ تجهيز حقيبة السكري، ويجب أن تحتوي على (كميات كافية من أدوية السكر سواء أقراص أو حقن الإنسولين، وحافظة ثلج صغير “ترمس” لحفظ الإنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة).

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أسباب انخفاض السكر في الدم:

وفي وقت سابق؛ أوضحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أسباب انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وبينت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بتويتر، أن هناك عدة أسباب لانخفاض السكر؛ أهمها:

ـ زيادة جرعة الإنسولين، أو حقنة في العضل بدلًا من حقنه في الخلايا الدهنية تحت الجلد.

ـ عدم تناول ما يكفي من الطعام أو الكربوهيدرات بعد تناول جرعة الإنسولين.

ـ تأخير الوجبات أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ـ ممارسة المصاب بالسكري لنشاط بدني شديد.

تبرع مريض السكري بالدم:

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمر السحيباني، استشاري أمراض الدم وطب نقل الدم، أن هناك إمكانية تبرع لمريض السكري بالدم، حيث إن التبرع يساعد على الوقاية من الأمراض.

وقال السحيباني خلال حواره إلى قناة السعودية: إن مريض السكر يمكنه أن يتبرع بالدم إذا كان يأخذ الدواء عن طريق الفم ومن يحصل على الإنسولين الصناعي يمكنه أيضًا التبرع بالدم في حال اكتملت الشروط الأخرى للتبرع.