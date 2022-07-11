توقع خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق انتهاء شدة القيظ بعد قرابة 39 يومًا حيث يحين موعد دخول سهيل.

بقي 39 يوماً :

وتنتهي شدة القيظ وهي مكونة من ثلاثة نجوم

1-الجوزاء الثانية 13 يوم

2-المرزم 13 يوم

3-الكليبين 13 يوم

وبعد ذلك تبدأ تتسهل الأجواء مع دخول سهيل

pic.twitter.com/b6216Mxcv0 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 11, 2022

وقال الزعاق إن مدة القيظ المتبقية مكونة من ثلاثة نجوم، أولها الجوزاء الثانية ومدتها 13 يوماً، والمرزم ومدتها 13 يوماً والكليبين ومدتها أيضا 13 يوماً وبعد ذلك تبدأ تتسهل الأجواء مع دخول سهيل.

غداً الثلاثاء :

دخول النجم الثاني من الجوزاء وهو آخر نجوم قدحة القيظ ومدته 13 يوم :

1-وهو موسم بداية شدة الرطوبة على السواحل

2-شدة رياح البوارح على الخليج

pic.twitter.com/b6216Mxcv0 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 11, 2022

وتابع الزعاق أن غدًا الثلاثاء هو موعد دخول النجم الثاني من الجوزاء وهو آخر نجوم قدحة القيظ وهو موسم بداية شدة الرطوبة على السواحل ويشهد شدة رياح البوارح على الخليج.