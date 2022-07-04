أصدرت مدينة الملك فهد الطبية عددًا من التنبيهات بشأن الإصابة بأعراض ألم باطن القدم.

وأوضحت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن آلام باطن القدم يحدث غالبًا بسبب التهاب اللفافة الأخمصية التي هي عبارة عن أنسجة ضامة أو أربطة تمتد من الكعب إلى بدايات أصابع القدم وتعطي باطن القدم شكل القوس.

نصائح لتحسين ألم باطن القدم

ـ الراحة وتهدئة الألم باستخدام الكمادات الباردة.

ـ تدليك باطن القدم باستخدام كرة صلبة ككرة جولف أو تنس مثلًا.

ـ ارتداء أحذية مناسبة تدعم قوس باطن القدم .

ـ ممارسة تمارين رياضية تساعد على دعم مرونة عضلات الساق الخلفية، ورباط الساق الخلفي، واللفافة الأخمصية في باطن القدم.



وفي وقت سابق؛ كشف الدكتور عبد الله الجندل، أخصائي طب الأسرة، عن عدة علامات تدل على أن جسم الفرد يعاني من الجفاف، مؤكدًا أنها تختلف من شخص لآخر ومن كبار السن للصغار.

علامات الجفاف عند الرضع

وأوضح الجندل خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن من أبرز علامات الجفاف عند الرضع أو الصغار هي قلة الدموع والإصابة بالتهيج وعدم الراحة، لافتاً إلى أن انخفاض المنطقة حول العينين يعد أبرز الأعراض السريرية الشائعة التي تدل على المعاناة من الجفاف.

العلامات الشائعة

وأشار إلى أن الأعراض التي يمكن أن يشعر بها سواء الكبار أو الصغار وتدل على إصابته بالجفاف هي الشعور بالعطش، فالصحيح عدم الشعور بهذا الإحساس، داعيًا إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل على فترات متقطعة.

وأوضح أن قلة التبول من العلامات أيضًا التي تدل على معاناة الإنسان من الجفاف، لافتاً إلى أن لون البول هو العاكس للأمر، فكلما كان اللون أقرب للشفاف كان المؤشر جيداً ودليلاً على أن الجسم مرتوٍ.