أَكَّدَ مديرِ عامِ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أنَّ مجال التوعية من المبادرات التي تحظى بعناية واهتمام الرئاسة العامة، إذِ استحقَتِ في هذا المجال شهاداتٍ عالميةً في الجودة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن (شهادة الآيزو)، وهذا الاستحقاق هو نتيجةٌ لعملٍ مؤسسي متكاملٍ ومُنَظَّمٍ ،مشيرًا إلى أنَّ توجهَ الرئاسة العامة كان بتفعيل الرؤية التطويرية للمراكز الميدانية التوعوية بمنطقة مكة المكرمة ،التي ارتكزت على أربعة مسارات استراتيجية و(12) برنامجاً تطويرياً يشرفُ على تنفيذ أهدافها فرعُ الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الذي شَكَّلَ اللجانَ وفرقَ العمل لتفعيل هذه الرؤية التطويرية المباركة.

مشاريع نوعية:

وبَيَّنَ العمري أنَّ من المشاريع النوعية مشروع التوعية التفاعلية المستدامة (مبرور)، المشروع الذي يُوصَفُ بالمبادرة الطموحة والمبتكرة ارتكز على ثلاثة مرتكزات (التوعية والاستدامة والكفاءة) وحُدِّدَ له (8) أهداف استراتيجية، والعملُ قائمٌ على تنفيذها بكل جودة وتميز من اللجان العاملة في الفرع وفرق العمل جنباً إلى جنب مع المهام الموكلة للفرع فيما يخصُّ خدمةَ الزوَّارِ والمعتمرين ممثلاً في اللجنة الفرعية للعمرة والزيارة، التي نَفَّذَتْ خططَها التنفيذيةَ لأعمالها هذا العام.

زوار ومعتمرون:

وأضافَ : إنَّ من يستفيدُ من هذه الخِدْمَاتِ هم الزوار والمعتمرون في الأماكن التاريخية بمكة المكرمة عبر الخِدْمَاتِ المتميزةِ في صالاتٍ حضاريةٍ تَوَزَّعَتْ بعدة مواقع بمكة المكرمة وخارجها، ودُعِمَتْ بالكوادر البشرية من الميدانيين والمترجمين المؤهلين، أصحاب الكفاءات المتخصصة، وزُوِّدَتْ بوسائلَ تقنيةٍ متقدمةٍ رَاعَتِ التحوُّلَ الرقمي التقني المتقدم، التي تصبُّ في تنفيذ تطلعات قيادتنا الحكيمة -أعزَّها اللهُ-؛لتقوم الرئاسةُ العامةُ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوعية ضيوف الرحمن بالعقيدة الصحيحة.