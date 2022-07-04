قدمت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من التعليمات لسفر آمن بعيد عن العدوى.
وشملت التعليمات الصحية ما يلي:
ـ التأكد من سلامة ونظافة المأكولات والمشروبات لتجنب النزلات المعوية.
ـ غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات.
ـ استخدام واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 15.
ـ استخدام مبيدات الحشرات عند اللزوم للتخلص من الذباب أو الباعوض الضار.
وفي وقت سابق، قدم مجلس شؤون الأسرة، عدة إرشادات للأسرة من أجل سفر آمن في الإجازات، قائلًا: إن التخطيط الأسري الجيد قبل السفر يساعد في تعزيز فرص تمتع أفراد العائلة بالإجازة بأمان وطمأنينة.
خطوات مهمة قبل السفر للإجازات:
وأوصى المجلس في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، بـ 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر للإجازات والتي تتمثل في:
1- وضع خطة قبل السفر.
2- البحث جيدًا عن المدينة المراد السفر إليها.
3- التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.
4- اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.
5- مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.
6- معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.
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