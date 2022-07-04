قدمت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من التعليمات لسفر آمن بعيد عن العدوى.

وشملت التعليمات الصحية ما يلي:

ـ التأكد من سلامة ونظافة المأكولات والمشروبات لتجنب النزلات المعوية.

ـ غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات.

ـ استخدام واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 15.

ـ استخدام مبيدات الحشرات عند اللزوم للتخلص من الذباب أو الباعوض الضار.

وفي وقت سابق، قدم مجلس شؤون الأسرة، عدة إرشادات للأسرة من أجل سفر آمن في الإجازات، قائلًا: إن التخطيط الأسري الجيد قبل السفر يساعد في تعزيز فرص تمتع أفراد العائلة بالإجازة بأمان وطمأنينة.

خطوات مهمة قبل السفر للإجازات:

وأوصى المجلس في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، بـ 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر للإجازات والتي تتمثل في:

1- وضع خطة قبل السفر.

2- البحث جيدًا عن المدينة المراد السفر إليها.

3- التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.

4- اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.

5- مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.

6- معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.