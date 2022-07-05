لا حديث الآن في الصحافة البريطانية إلا عن استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وتوابع وتداعيات ذلك، والسؤال الأبرز حاليًا يدور حول من قد يخلف جونسون؟

1- وزيرة التجارة بيني موردونت

تضم أول القائمة، بحسب تقدير وكالة بلومبرغ، وزيرة التجارة بيني موردونت، التي يُنظر إليها في الحزب على أنها تتمتع بثقة قوية، وكانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بجاذبية شخصية، وصفات قيادية جيدة، وهي المرشح المفضل لحزب المحافظين لخلافة جونسون.

2- وزير المالية ريشي سوناك

وزير المالية ريشي سوناك، الذي كان أول من استقال من حكومة بوريس جونسون، هو ثاني أكثر المرشحين ترجيحًا.

3- ليز تروس خليفة مارجريت تاتشر

يُنظر على نطاق واسع إلى ليز تروس على أنها على سلم الصعود للمنصب الكبير في بريطانيا، وهي تشغل منصب عضوة البرلمان منذ عام 2010 وبدأت في صعود السلم الوزاري فور دخولها البرلمان.

وهي حاليًّا العضو الأطول خدمة في مجلس الوزراء، حيث شغلت مناصب تحت قيادة ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، ويصفها البعض بأنها السيدة الحديدية الجديدة أي خليفة مارجريت تاتشر.

4- وزير الدفاع بن والاس

زادت شعبية بن والاس في الفترة الأخيرة، ونال الثناء من النواب لتعامله بهدوء تحت الضغط والتعامل مع الأزمة الأوكرانية، وهو حليف طويل الأمد لـ بوريس جونسون، وقد توقع موقع spectator منذ فترة طويلة أنه المرشح الأول ليحل محل بوريس جونسون وجاء ذلك حينها في مقال بعنوان: من هو بن والاس رئيس وزراء بريطانيا المحتمل بعد بوريس جونسون؟

5- وزير الصحة ساجيد جافيد

قدم ساجيد استقالته بعد دقائق من ريتشي سوناك وجاء خطابه عنيفًا إذ قال صراحةً إن جونسون يفتقر للنزاهة، وهو منافس قوي على القائمة.

بعض الأسماء الأخرى في القائمة:

تضم القائمة بعض الأسماء الأخرى أيضًا وهم كالتالي: دومينيك راب، ومايكل جوف، وتوم توجندهات، ونظيم الزهاوي الذي يُنسب إليه أنه سبب رئيسي في استقالة بوريس اليوم، ويوجد أيضًا جيرمي هانت، ومارك هاربر.