أصدر مجلس شؤون الأسرة عددًا من التوجيهات للمرأة الحامل للحفاظ على سلامتها خلال موسم الحج.
وأشار إلى أن هناك حالات ينصح فيها المرأة الحامل بتأجيل الحج؛ وهي: وجود تاريخ مرضي لولادات مبكرة، أو حالات إجهاض مبكرة، أو الإصابة بسكري الحمل.
نصائح للمرأة الحامل في الحج:
وأورد عددًا من النصائح في إنفوجراف على صفحته الرسمية بتويتر؛ تضمن:
ـ انتعال الأحذية المريحة المناسبة.
ـ استخدام الكرسي المتحرك عند الإجهاد.
ـ تناول كميات كافية من السوائل.
ـ ارتداء الملابس المناسبة والمريحة.
ـ استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية تساعد على إتمام مناسك الحج.
الوقاية من التسمم الغذائي في الحج:
وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الحجاج، وقد تتسبب لهم في الإصابة ببعض الأمراض في موسم الحج.
سلامة الغذاء:
وشددت على استهلاك الأغذية من المنشآت الغذائية الموثوقة والمصرح بها فقط، متابعة: “يجب التأكد من إحكام غلق أواني الأطعمة بعد تناول الطعام”.
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