أصدر مجلس شؤون الأسرة عددًا من التوجيهات للمرأة الحامل للحفاظ على سلامتها خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن هناك حالات ينصح فيها المرأة الحامل بتأجيل الحج؛ وهي: وجود تاريخ مرضي لولادات مبكرة، أو حالات إجهاض مبكرة، أو الإصابة بسكري الحمل.

نصائح للمرأة الحامل في الحج:

وأورد عددًا من النصائح في إنفوجراف على صفحته الرسمية بتويتر؛ تضمن:

ـ انتعال الأحذية المريحة المناسبة.

ـ استخدام الكرسي المتحرك عند الإجهاد.

ـ تناول كميات كافية من السوائل.

ـ ارتداء الملابس المناسبة والمريحة.

ـ استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية تساعد على إتمام مناسك الحج.

الوقاية من التسمم الغذائي في الحج:

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر بين الحجاج، وقد تتسبب لهم في الإصابة ببعض الأمراض في موسم الحج.

وبينت في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، أن بعض العادات الخاطئة تتضمن: استهلاك الأغذية المكشوفة، ومجهولة المصدر، أو شراء أطعمة من الباعة المتجولين، كما نبهت إلى سوء التخزين وترك الأطعمة مكشوفة.

سلامة الغذاء:

وشددت على استهلاك الأغذية من المنشآت الغذائية الموثوقة والمصرح بها فقط، متابعة: “يجب التأكد من إحكام غلق أواني الأطعمة بعد تناول الطعام”.