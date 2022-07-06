بدأت إدارات الأندية في الاستعداد مبكرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

6 أندية تتعاقد مع مدربين

وتُعد إدارة الوحدة من أوائل الإدارات التي بدأت في تدعيم صفوفها بعد الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعاقدت مع المدير الفني الإيطالي – البوسني برونو أكرابوفيتش.

وتعاقدت إدارة نادي التعاون مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا، فيما وقعت إدارة الرائد مع المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا بعد رحيله عن صفوف الشباب، وتعاقدت إدارة العدالة مع المدرب التونسي يوسف المناعي.

كما تعاقدت إدارة نادي النصر مع الفرنسي رودي جارسيا، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، فيما حسمت إدارة الخليج ملف المدرب، وتعاقدت مع البرتغالي بيدرو إيمانويل صاحب الخبرات الكبيرة في دوري المحترفين.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).