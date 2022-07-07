أصاب اغتيال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، صدمة للعالم، وقد اغتاله شخص عمل 3 سنوات بالبحرية في ماضيه، من خلال مسدس صُنع منزليًّا، وذلك أثناء إلقائه خطابًا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة 8 يوليو 2022.

وللأسف، لم يكن شينزو آبي السياسي الوحيد الذي تم اغتياله، فالتاريخ يمتلئ بالشخصيات العظيمة التي ماتت غدرًا، ومنهم ما يلي:

7 اغتيالات سياسية كبرى هزت العالم:

1- يوليوس قيصر

في 15 مارس، تعرض الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر للطعن حتى الموت، على يد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك صديقه بروتوس؛ لمنعه من اكتساب المزيد من السلطة، وأدى موته إلى سلسلة من الحروب الأهلية.

2- باتريس لومومبا

في 17 يناير 1961، قُتل لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب للكونغو، رميًا بالرصاص، بناءً على أوامر القوات البلجيكية ووكالة المخابرات المركزية، وقد أثر إعدام بطل الاستقلال الكونغولي على حركة التضامن الإفريقي التي دافع عنها لومومبا.

3- جون ف. كينيدي

من أشهر الاغتيالات السياسية هي اغتيال جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963، حيث قُتل برصاص مشاة البحرية السابقة لي هارفي أوزوالد أثناء سفره في موكب سيارات في دالاس، وبعد يومين، قتل أوزوالد أيضًا برصاص صاحب ملهى ليلي. ويعتقد الكثيرون بوجود مؤامرة أكبر وراء اغتيال كينيدي ولكن لا شيء يمكن إثباته.

4- المهاتما غاندي

قُتل غاندي، وهو رمز عالمي لنبذ العنف، برصاص ناتورام جودسي في دلهي، في 30 يناير 1948، وصدم القتل العالم بأسره وتدفقت أعداد كبيرة من الهنود إلى الشوارع لتكريم والد الأمة كما يُطلقون عليه.

5- أنور السادات

قُتل بطل الحرب والسلام، والحائز على جائزة نوبل للسلام، في 6 أكتوبر 1981، ويُطلق على اغتياله مُسمى حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى، وجاء ذلك خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة احتفالًا بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر 1973.

ونفذ عملية الاغتيال الملازم أول خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام رميّا بالرصاص لاحقًا في إبريل 1982، وعقب الاغتيال تولى صوفي أبو طالب رئاسة الجمهورية مؤقتًا لمدة ثمانية أيام، حتى تم انتخاب محمد حسني مبارك رئيسًا للجمهورية.

6- بينظير بوتو

قُتلت الزعيمة الباكستاني في 27 ديسمبر 2007، في تفجير انتحاري في تجمع انتخابي في روالبندي، وأدى اغتيالها إلى دعم شعبي لحزبها، حزب الشعب الباكستاني، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي أجريت لمدة شهرين.

7- إنديرا غاندي

اُغتيلت رئيسة وزراء الهند السابقة، إنديرا غاندي، على يد حراسها الشخصيين، حيث أُطلق القتلة النار عليها عندما كانت في طريقها لإجراء مقابلة مع الممثل البريطاني بيتر أوستينوف الذي كان يصور فيلمًا وثائقيًّا.