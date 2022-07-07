أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة مجموعة من المعارض المتخصصة والمبادرات الإثرائية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ, بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم ولتخليد هذه الرحلة الإيمانية في ذاكرة الحجاج .

وتتضمن المبادرات ثلاثة معارض إثرائية، الأول ” معرض العهد ” وسيقام في مشعر عرفات بهدف تعريف الحاج بأبرز خصائص البلد الحرام وساكنيه وذلك بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام.

معرض حكاية الماء

ويحمل المعرض الثاني عنوان ” معرض حكاية الماء ” في مشعر عرفات ويتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة بالتعاون مع شركة الزمازمة، فيما يأتي الثالث ” معرض كسوة الكعبة المشرفة ” بمشعر منى، وتنفذه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ودار الفنون الإسلامية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.

وتشمل المبادرات ” القهوة السعودية، ومبادرة صورة وذكرى، ومبادرة عطر المشاعر وحكاية قصة بيعة العقبة ” حيث سيُستقبل ضيوف الرحمن في مشعر منى بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي يرتبط بالهوية والثقافة السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن مبادرتها ” عام القهوة السعودية”.

ولكل رحلة حكاية مرتبطة بالمكان والزمان لذلك ستتيح كدانة مبادرة صورة وذكرى كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في الأماكن المقدسة.

مبادرة عطر المشاعر

وبفرحة العيد تشارك ضيوف الرحمن مبادرة “عطر المشاعر” التي ستقام يوم عيد الأضحى المبارك على امتداد مشعر منى.

وبجوار مسجد بيعة العقبة خصصت فرق إرشادية للزوار لحكاية قصة المكان والحدث التاريخي المرتبطة بالتاريخ الإسلامي وسينفذ بالتنسيق مع جمعية المرشدين السياحيين.

وتأتي تلك المبادرات بشراكات مع وزارة الثقافة ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ودار الفنون الإسلامية، ومشروع تعظيم البلد الحرام وشركة الزمازمة، وجمعية البر بوادي نخلة اليمانية، بالإضافة الى شركة زين للاتصالات، وعدد من الجهات بالقطاع الخاص.