يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة في مشعر عرفات بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي يلقيها اليوم لأول مرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء.

خطباء منبر مسجد نمرة

وسيكون الشيخ العيسى هو الخطيب التاسع الذي يؤدي خطبة يوم عرفة، خلال 44 عاماً حيث اعتلى منبر مسجد نمرة لخطبة يوم عرفة، ثمانية من المشايخ منذ عام 1399 هـ حتى العام الماضي.

ففي عام 1399هـ ألقى الخطبة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

ومن عام 1402 هـ حتى عام 1436هـ ألقاها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

ثم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في عام 1437 هـ .

وفي عام 1438 هـ ألقى الخطبة الشيخ سعد بن ناصر الشثري.

تلاه في عام 1439 الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ .

ثم الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في عام 1440 هـ.

وفي عام 1441 ألقى عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الخطبة.

وفي العام الماضي ألقى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبة عرفات.

وهذا العام يلقيها الشيخ محمد العيسى.

ترجمة خطبة عرفة

من جانبها أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، رفع سرعات دوائر الربط والإنترنت، في مقرات بث ترجمة خطبة عرفة.

وبين مدير إدارة البنية الرقمية المهندس أسامة بن علي الزهراني، أن الإدارة قامت برفع سرعة دائرة الإنترنت (DIA SERVICE) للدائرة الرئيسة في مبنى الرئاسة إلى 225 Mbps، بالإضافة إلى رفع سرعة (IP – VPN) إلى 300Mbps، وذلك تزامنًا مع البث المباشر، لخطبة عرفة بالصوت والصورة، وترجمتها فورياً إلى (14) لغة.

وأوضح أن الإدارة قامت بعمل كافة الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الاتصال والنقل، بين مسجد نمرة وموقع البث الرقمي بمبنى الشلر.