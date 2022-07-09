سيرحل 9 لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بطلب من المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وعلى الرغم من منع أزرق الرياض من قيد الصفقات حتى يناير 2023، لكن سلطان العودة مشرف اللجنة الإعلامية بالموقع الرسمي لنادي الهلال، ذكر أن كلًّا من تركي المطيري وسعد الناصري ومحمد الناصر رحلوا عن أزرق الرياض على سبيل الإعارة والانتقال النهائي.

بينما وقع النادي مخالصة مالية مع كل من فهد الأسمري، نواف الغامدي، عبدالله البيشي، عبدالرحمن الدخيل، نواف المفرج، منصور البيشي.

استئناف الهلال يُحسم بعد أسبوع !

الناقد الرياضي إبراهيم العتيق كشف عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس أنه وفق مصادر بأنه في نهاية الأسبوع المقبل أي بعد 7 أيام من الآن سيكون إعلان مركز التحكيم الرياضي الأخير حول تعليق عقوبة أزرق الرياض بسبب التدابير الوقتية.

وبسبب التأخر في إصدار القرار، فإن أزرق الرياض فقد أول صفقة أرادها رسميًّا بانضمام البرازيلي جواو بيدرو لنادي فنربخشة التركي قادمًا من فريق كالياري الإيطالي.