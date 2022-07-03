أطلقت شركة SMC (الوسائل السعودية) هويتها البصرية الجديدة. وتأتي الهوية البصرية بطابع عصري انسيابي تماشيًا مع النهضة الإعلامية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030، وتطمح الشركة أن تعكس هويتها الجديدة أهدافها في التوسع لدول وأسواق جديدة، وذلك عبر الأسلوب البصري المرتكز على بساطة المكونات البصرية، كما تهدف الهوية الجديدة أيضًا إلى إبراز الجذور المحلية للشركة واعتزازها بكونها كيانًا رائدًا في مجال الإعلانات في المملكة.

إنجازات نوعية:

وقد جاءت الهوية الجديدة في وقت سجلت فيه الشركة عدة إنجازات نوعية عبر عقد شراكات متعددة المحاور مع كيانات إعلامية ورياضية متميزة في مجالاتها، منها الاتحاد السعودي لكرة القدم والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وجامعة الملك سعود، إضافة لعدة شركات وصحف ومؤسسات إعلامية أخرى.

كما قد أعلنت الشركة عن وجود خطط ومستهدفات للوصول لأسواق جديدة خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا، حيث تعتز الشركة بنجاح تجربتها في توظيف التقنية والكوادر المتميزة لإثراء المجال الإعلاني.

حضور مميز:

واستكمالًا لهذه الخطط، قال الرئيس التنفيذي لـ SMC خالد بن وليد الخضير: إن الشركة عملت على صناعة حضور مميز في المجال الإعلامي، الرياضي والترفيهي عبر الشراكات المتميزة والاعتماد على أكثر الطرق عملية وديناميكية لخلق حلول مبتكرة. وتأتي الهوية البصرية الجديدة تحضيرًا لانتقال الشركة لأسواق جديدة يمكن للشركة أن تعزز من أصولها وقائمة عملائها فيها، حيث يعد نموذج عمل الشركة فريدًا من نوعه ويعد بإحداث نقلة نوعية في أساليب الإعلان.

وتابع: من الممكن لهوية بصرية تمتاز بالبساطة والاختصار والأصالة بالوقت ذاته أن تعزز من الحضور المتميز للشركة في جميع الفضاءات الإعلامية.