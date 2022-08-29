تخطط شركة آبل لطرح سماعة الواقع المختلط في العام المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخها، ويأتي هذا كجزء من طرح الشركة التكنولوجية العملاقة لفئة المنتجات الجديدة الأولى منذ سنوات.

ما هو الواقع المختلط؟

الواقع المختلط أو الـ Mixed Reality‏ هو عبارة عن خلق واقع جديد عن طريق دمج البيئة الواقعية ببيئة افتراضية، تسمح بخلط أجسام حقيقية بأجسام منتجة إلكترونية.

ويمكن للواقع المختلط أن يحدث في الواقع الحقيقي كما في العالم الافتراضي؛ فهو خليط من الحقيقة والافتراض ويشمل مفهومي الواقع المعزز والافتراض المعزز معًا.

وقدمت الشركة طلبًا في كل من الدول التالية: أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، السعودية، كوستاريكا، أوروغواي لإطلاق أحد الأسماء التالية: Reality One أو Reality Pro أو Reality Processor، على سماعات الواقع المختلط الخاصة بها.

منافسة بين آبل وميتا

من المتوقع أن تجمع سماعة الرأس من آبل بين تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز وبذلك تدخل الشركة في منافسة مع شركة ميتا التكنولوجية (فيسبوك سابقًا) التي تسعى أيضًا لطرح سماعات الرأس الخاصة بها تحت اسم Quest Pro، والتي تخطط الشركة لإطلاقها في أكتوبر بميزات مثل تتبع العين والجسم.

وبحسب موقع بلومبرغ، والذي أخبر لأول مرة عن سماعة الرأس الجديدة من آبل، فقد رفضت الشركة الأمريكية التعليق، وليس هناك ما يضمن أن المنتجات الجديدة المستقبلية ستحمل أيًا من الأسماء السالف ذكرها.

ومع ذلك، هناك أدلة تشير بالفعل إلى صحة تقارير بلومبرغ وأن شركة آبل تضع الأساس لتوسعها في مجال سماعات الرأس، ففي وقت سابق من هذا العام، تم طرح أسماء للعلامات التجارية المرتبطة بآبل لسماعات الواقع المختلط.

موعد طرح السماعات الجديدة من آبل

تهدف Apple إلى إطلاق أول سماعة رأس للواقع المختلط في عام 2023، لكن الجهاز لا يزال يواجه مشكلات مع مستشعرات الكاميرا والبرامج والسخونة الزائدة أثناء التطوير.

ومن المتوقع أن تكون أول سماعة رأس من Apple والتي تحمل الاسم الرمزي N301 واحدة من أقوى وأغلى الموديلات في السوق عند إطلاقها.