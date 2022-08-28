يسلط مؤتمر آبل القادم في 7 سبتمبر والذي يحمل عنوان Far Out الضوء على سلسلة إصدارات الهواتف الجديدة iPhone 14 مع العديد من الأجهزة الأخرى التي ينتظرها محبو الشركة الأمريكية وأبرزهم ساعة Apple Watch 8.

ساعة Apple Watch 8 Pro الجديدة

وقال تقرير جديد صادر عن Appleinsider إن Apple Watch 8 ستشمل على طراز جديد باسم Pro للرياضيين والمتنزهين وجميع عشاق الرياضة، علمًا بأنه من المتوقع إطلاق هذا الإصدار مع آبل ووتش 8 وآبل ووتش SE منخفضة التكلفة.

مواصفات Apple Watch 8 Pro

وقال التقرير إن الإصدار الجديد من ساعة آبل، Apple Watch Pro، سيحتوي على شاشة مسطحة وتصميم خارجي محدث، ويُعتقد أنه أكبر وأكثر صلابة من بقية الطرزات لأنه مخصص للمستخدمين النشطين للغاية والرياضيين المحترفين.

وستكون الساعة الحديثة أكبر بنسبة 7% من سابقتها، وستحتوي على شاشة 1.99 بوصة لكنها ستكون مسطحة تمامًا دون الحواف المنحنية الشهيرة المعتادة في تصميمات الساعات الذكية من آبل، ذلك بالإضافة إلى أنها تتضمن غلافًا من التيتانيوم وعمر بطارية أطول ووضع طاقة منخفضة ومعالج S8 الجديد.