أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن تعاقده رسميًا مع الجابوني الدولي آرون بوبيندزا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب يتعاقد مع آرون بوبيندزا

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع آرون بوبيندزا، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من صفوف العربي القطري، وتمنت الإدارة التوفيق للاعب في مسيرته مع الفريق.

وخاض آرون بوبيندزا 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري في جميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتسعى إدارة نادي الشباب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الحالية، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب بالموسم الجديد، وارتبط اسمه بالمهاجم الإسباني سانتي مينا.

الشباب يستعد للموسم الجديد

ويخوض نادي الشباب معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويخوض خلاله مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).