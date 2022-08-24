نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد رسميًا مع الإسباني سانتي مينا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الشباب يحسم الصفقة

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع المهاجم الإسباني سانتي مينا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف سيلتا فيغو، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

إحصائيات سانتي مينا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام المهاجم الإسباني في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل التوقيع لنادي الشباب.

ولعب سانتي مينا 101 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، 3 منهم فقط من خارج منطقة الجزاء، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبلغت نسبة ترجمته الفرص إلى أهداف 19%، وقام صاحب الـ26 عامًا بـ151 تسديدة، 57 منهم على المرمى، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا يبلغ 6.87 درجة عن مسيرته مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

ويلعب المهاجم الإسباني صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو منذ عام 2019، قادمًا من فالنسيا، ويُشارك مع المنتخب الإسباني منذ عام 2013.

وانضم سانتي مينا إلى صفوف سيلتا فيغو في عام 2019، قادمًا من فالنسيا، وتؤكد التقارير أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لعب دورًا في موافقته على العرض الشبابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).